XX Международный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» завершен в Красноярске

В Красноярске подошел к концу XX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа».

Жители города могли насладиться концертами с 3 по 13 сентября в театре оперы и балета имени Д. Хворостовского, а также в малом и органном залах Красноярской филармонии.

В этому году была особенная юбилейная программа. На музыкальном форму присутствовали исполнители из России и зарубежья.

Последний день фестиваля был посвящен его истокам. Программа «Возвращение в Италию» напомнила слушателям о прошлом, когда форум назывался «Сибирь – Италия».

Лариса Маркосьян, директор фестиваля и заслуженная артистка РФ, рассказал, что хор является музыкальной визиткой Санкт-Петербурга, поэтому красноярцев хотелось познакомить с творческим музыкальным коллективом.

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