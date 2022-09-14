Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняло участие в городской благотворительной акции «Добрый автопробег», организованной Ассоциацией работающей молодежи г. Красноярска и молодежным центром «Свое дело». Цель акции – помочь малообеспеченным семьям подготовить первоклассников к школе.

К «Доброму автопробегу» присоединились более 100 человек – сотрудников 34 ведущих предприятий и организаций города. Общими усилиями удалось собрать 650 канцелярских школьных наборов.

Автомобили участников акции с флагами стартовали с восточной парковки острова Татышев. Автоколонны разделились на четыре маршрута, чтобы отвезти наборы во все районы Красноярска. Машины сделали 10 «добрых остановок» в центрах помощи семье и детям, во время которых первоклассникам вручили подарки.

Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн рассказал, что предприятие участвует в «Добром автопробеге» с 2018 года. Каждое лето заводчане проводят сбор денежных средств и приобретают канцелярские наборы для детей. Со временем акция стала находить все больший отклик в сердцах людей.

В текущем году неравнодушные волновцы направили на покупку школьных наборов более 11 тыс. рублей, еще 16,8 тыс. рублей выделил холдинг «Сибирский цемент». На эту сумму удалось приобрести 25 комплектов, включающих ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, тетради, цветную бумагу, пластилин и множество других необходимых в учебе предметов.

«Дети заслуживают лучшего. Мы хотели, чтобы первоклассники пошли в школу полностью подготовленными и, главное, с улыбкой», – отметил Владимир Геберлейн.

Фото: предоставлено ООО "Комбинат "Волна"