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Напавшего на продавца павильона красноярца осудят

Главная Общество
Красноярск
14:32 14 Сентября 2022
общество, нападение, суд
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Житель Красноярска, который напал на продавца павильона и украл бутылку алкоголя и табачную продукцию, предстанет перед судом. 

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года. В тот день обвиняемый украл из магазина товары на 200 рублей. Сотрудники полиции на месте происшествия опросили очевидцев, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. 

Поймать мужчину удалось спять 30 минут, при задержании у виновного изъяли похищенный товар. 

Все материалы дела переданы в суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет тюрьмы.  

Фото: © 24.мвд.рф

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