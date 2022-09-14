Напавшего на продавца павильона красноярца осудят

Житель Красноярска, который напал на продавца павильона и украл бутылку алкоголя и табачную продукцию, предстанет перед судом.

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года. В тот день обвиняемый украл из магазина товары на 200 рублей. Сотрудники полиции на месте происшествия опросили очевидцев, а также просмотрели камеры видеонаблюдения.

Поймать мужчину удалось спять 30 минут, при задержании у виновного изъяли похищенный товар.

Все материалы дела переданы в суд. Обвиняемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

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