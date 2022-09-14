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48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

Главная Общество
Красноярск
14:02 14 Сентября 2022
общество, табак, полиция
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В Красноярске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на мужчину, который хранил у себя 48 пачек нелегального табака. 

Во время расследования полицейские выяснили, что мужчина хранит и продает немаркированные табачные изделия. Во время обыска нелегальный товар был найден в машине и гараже злоумышленника. 

Правоохранители установили, что сумма товара, который изъяли, составила 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Нарушителю может грозить до шести лет тюрьмы. 

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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