48 пачек нелегального табака нашли у ранее судимого красноярца

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на мужчину, который хранил у себя 48 пачек нелегального табака.

Во время расследования полицейские выяснили, что мужчина хранит и продает немаркированные табачные изделия. Во время обыска нелегальный товар был найден в машине и гараже злоумышленника.

Правоохранители установили, что сумма товара, который изъяли, составила 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Нарушителю может грозить до шести лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости