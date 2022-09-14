В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

Два уголовных дела по факту взятки в значительном размере и вымогательстве возбудили в Абанском межрайонном следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подозреваемыми в преступлении стали директор лесоперерабатывающей организации и экс-начальница миграционного пункта ОМВД России по Абанскому району.

По версии следствия, в период, с января по май 2021 года бывшая начальница миграционного пункта по Абанскому району, сначала она вымогала деньги у бизнесменов, после чего получила от директора и представителей лесоперерабатывающих организаций взятки. Деньги брала частями, общая сумма составила 430 тысяч рублей. Взамен чиновница пообещала покровительство деятельности организаций при выявлении нарушений в сфере миграционного законодательства.

"Уголовные дела возбуждены на основании материалов, возбужденных УФСБ России по Красноярскому краю, - сообщают в региональном Следкоме. - Сейчас выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Идет расследование".

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