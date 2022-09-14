В Красноярске пройдет парад туристических сообществ

В Красноярске на Ярыгинской набережной 24 сентября в 16:00 состоится «Турпарад без границ». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню туризма.

В этот день на параде будут присутствовать различные туристические сообщества нашего города. Гости смогут ознакомиться с деятельность сап-серферов, яхтсменов, ассоциации скандинавской ходьбы и оздоровительно-спортивных клубов.

Также все желающие с помощью представителей смогут спланировать свой отдых.

Александр Бондарь, директор Туристско-информационного центра Красноярска, отметил, что этот парад станет результатом работы Туристско-информационного центра Красноярска с различными туристическими сообществами города. Он также подчеркнул, что основной целью их центра является объединение организаций и информирование жителей об отдыхе в Красноярске.

Фото: © admkrsk.ru