14 сентября
Красноярск
погода +13 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае вырастет объем авиаперевозок до до 211,8 млн человек

Главная Общество
Красноярск
13:01 14 Сентября 2022
правительство, программа, инвестиции, в красноярском крае, общество
версия для печати Ico_print

Перспективы роста объемов производства, инвестиций, прогноз зарплаты и другие ключевые показатели по отраслям  - стали основными темами для обсуждения во время проведения заседания комиссии по социально-экономическому развитию Красноярского края, которое прошло под председательством вице-премьера регионального правительства Сергея Верещагина. Программы развития сельского хозяйства, транспорта и строительства на период 2023-2025 годов презентовали отраслевые министерства коллегам и депутатам Закособрания.

Так, по информации Минтраса Красноярского края, в этом году на фоне отмены ограничений, связанных с COVID-19, на 3,8% увеличится количество пассажиров – до 211,8 млн человек.

- Также вырастет объем авиаперевозок на 1,3%. Это произойдет за счет развития хаба в Красноярске, - рассказали представители министерства. - Увеличится и объем оказанных транспортных услуг (на 46,3% в действующих ценах), а за счет реализации в крае крупных инвестпроектов в добывающей сфере и металлургическом производств, рост объемов перевезенных грузов составит 15%.

Специалисты прогнозируют и увеличение размера среднемесячной зарплаты ( на 42% к 2025 году в сравнении с 2021 годом).

Значительные изменения прогнозируются и в агропромышленном комплексе края. Так, в ближайшие два года планируется реализация девяти инвестиционных проектов. Два из них - в растениеводстве, шесть - в животноводстве, еще один проект - в сфере по производству пищевых продуктов.

"Самый крупный инвестпроект входит в состав КИП «Енисейская Сибирь», – поясняют в правительстве Красноярского края. - Это строительство завода мощностью 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год по производству глютена, биоэтанола ,крахмалов, а также кормовой добавки DDGS. Вырастет на 35,8% и средняя зарплата в сельском хозяйстве в сравнении с 2021 годом".

Коснутся  изменения и строительной отрасли. Инвестиции будут направляться на поддержание существующих мощностей организаций. Таким образом, уже к 2025 году планируется,  увеличить объем строительства на 80,4% относительно 2021 года. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2025 году достигнет 1 552 тыс. кв. м.

Подводя итоги заседания, Сергей Верещагин предложил отраслевым министерствам учесть все предложения, которые прозвучали на встрече, после чего направить документ в обновленной версии на утверждение правительством края. Напомним, что все эти программы станут основой для формирования прогноза социально-экономического развития Красноярского края и краевого бюджета на ближайшие три года.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали воровать решетки с ливневок

В Красноярске начали воровать решетки с ливневок

14 Сентября 2022 г.
О кражах рассказали сотрудники МП «САТП»
Новости Красноярска: В центре Красноярска возможны провалы асфальта

В центре Красноярска возможны провалы асфальта

14 Сентября 2022 г.
Асфальтовое покрытие на ул. Дубровинского восстановят 17-18 сентября
Новости Красноярска: XX Международный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» завершен в Красноярске

XX Международный фестиваль «Азия – Сибирь – Европа» завершен в Красноярске

14 Сентября 2022 г.
Концерты шли с 3 по 13 сентября
Новости Красноярска: В Красноярский край привезли 72 тысячи назальных насадок для вакцинации от COVID-19

В Красноярский край привезли 72 тысячи назальных насадок для вакцинации от COVID-19

14 Сентября 2022 г.
Теперь можно будет привиться внутримышечно или интраназально
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС приняла участие в городском празднике энергосбережения #ВместеЯрче

Богучанская ГЭС приняла участие в городском празднике энергосбережения #ВместеЯрче

14 Сентября 2022 г.
Богучанская ГЭС обеспечила работу интерактивной площадки
Новости Красноярска: 15 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Минусинском районе

15 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Минусинском районе

14 Сентября 2022 г.
Пропуск автотранспорта будет организован по одной полосе
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

В Красноярском крае начальницу миграционного пункта и бизнесмена поймали на взяточничестве

14 Сентября 2022 г.
Также они подозреваются в вымогательстве
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru