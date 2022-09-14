В Красноярском крае вырастет объем авиаперевозок до до 211,8 млн человек

Перспективы роста объемов производства, инвестиций, прогноз зарплаты и другие ключевые показатели по отраслям - стали основными темами для обсуждения во время проведения заседания комиссии по социально-экономическому развитию Красноярского края, которое прошло под председательством вице-премьера регионального правительства Сергея Верещагина. Программы развития сельского хозяйства, транспорта и строительства на период 2023-2025 годов презентовали отраслевые министерства коллегам и депутатам Закособрания.

Так, по информации Минтраса Красноярского края, в этом году на фоне отмены ограничений, связанных с COVID-19, на 3,8% увеличится количество пассажиров – до 211,8 млн человек.

- Также вырастет объем авиаперевозок на 1,3%. Это произойдет за счет развития хаба в Красноярске, - рассказали представители министерства. - Увеличится и объем оказанных транспортных услуг (на 46,3% в действующих ценах), а за счет реализации в крае крупных инвестпроектов в добывающей сфере и металлургическом производств, рост объемов перевезенных грузов составит 15%.

Специалисты прогнозируют и увеличение размера среднемесячной зарплаты ( на 42% к 2025 году в сравнении с 2021 годом).

Значительные изменения прогнозируются и в агропромышленном комплексе края. Так, в ближайшие два года планируется реализация девяти инвестиционных проектов. Два из них - в растениеводстве, шесть - в животноводстве, еще один проект - в сфере по производству пищевых продуктов.

"Самый крупный инвестпроект входит в состав КИП «Енисейская Сибирь», – поясняют в правительстве Красноярского края. - Это строительство завода мощностью 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год по производству глютена, биоэтанола ,крахмалов, а также кормовой добавки DDGS. Вырастет на 35,8% и средняя зарплата в сельском хозяйстве в сравнении с 2021 годом".

Коснутся изменения и строительной отрасли. Инвестиции будут направляться на поддержание существующих мощностей организаций. Таким образом, уже к 2025 году планируется, увеличить объем строительства на 80,4% относительно 2021 года. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2025 году достигнет 1 552 тыс. кв. м.

Подводя итоги заседания, Сергей Верещагин предложил отраслевым министерствам учесть все предложения, которые прозвучали на встрече, после чего направить документ в обновленной версии на утверждение правительством края. Напомним, что все эти программы станут основой для формирования прогноза социально-экономического развития Красноярского края и краевого бюджета на ближайшие три года.