В Норильске женщина нашла в озере брошенную черепаху

"Смотри какое чудо, Майя! Может, мы возьмем её к себе жить?" - говорит жительница Норильска своей собаке, которая вытащила из озера большую черепаху.

Женщина рассказала, что выгуливала на берегу Школьного озера свою собаку, когда вытащила из воды странный предмет. Когда женщина присмотрелась, оказалось, что это довольно крупная черепаха. Видеозапись со странной находкой опубликовали в популярном сообществе "Телеграм Норильска". Вполне вероятно, что рептилию просто выкинули бывшие хозяева.

Конечно, пережить суровую сибирскую зиму черепаха не сможет. Поэтому остается надеяться, что для нее найдутся люди, которые способны позаботиться об экзотическом животном.

Фото: скриншот с видеозаписи "Телеграм Норильска"