14 сентября
Красноярск
погода +2 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Спасенная из огня кошка Мария Пална стала психологом пожарной части в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:42 14 Сентября 2022
общество, красноярск, кошка, пожарные
версия для печати Ico_print

Кошка Мария Пална стала настоящим талисманом и нештатным психологом для сотрудников красноярской второй пожарной части. Пушистую любимицу пожарные спасли из огня восемь лет назад. Трогательную историю рассказали в сообществе КОТ в социальной сети "ВКонтакте".

- После тушения пожара увидели в углу мокрую и напуганную кошку. Спросили у людей, кто хозяин животного, никто не откликнулся. Тогда мы решили забрать её к себе часть, - рассказывает пожарный Павел Петрикин.

С тех пор кошка, которую назвали Мария Пална, живет под присмотром пожарных. Она свободно передвигается по всей территории части и платит, пожарные заботятся о том, чтобы их любимица была сыта и здорова.

- Приносим ей вкусняшки из дома, - рассказывает пожарный Роман Звонарев. - Гладим её, разговариваем с ней. Утром приходим на смену, она приветствует. 

Спасенная из огня кошка Мария Пална стала психологом пожарной части в Красноярске

У Марии Палны к пожарным настоящая любовь и безграничное доверие: она приносит и показывает им своих котят. Кстати, всех малышей пожарные пристраивают в добрые руки.

- Мария Пална - наш символ и нештатный психолог, можно так сказать. Погладить её, прибыв с пожара, это своего рода психологическая разгрузка, - уверен Павел Петрикин.

Фото:скриншот с видео КОТ/ВКонтакте

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Авиапассажир из Томска решил привезти в Красноярск наркотики и попался полиции

Авиапассажир из Томска решил привезти в Красноярск наркотики и попался полиции

14 Сентября 2022 г.
Мужчину задержали в здании аэропорта
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Караульной из окна 13 этажа выпала женщина

В Красноярске на улице Караульной из окна 13 этажа выпала женщина

14 Сентября 2022 г.
Трагедия произошла сегодня утром
Новости Красноярска: Министр здравоохранения края Борис Немик рассказал о шестой волне COVID-19

Министр здравоохранения края Борис Немик рассказал о шестой волне COVID-19

14 Сентября 2022 г.
Ситуация сложная, но стабильная
Новости Красноярска: Ночные гонки с выездом на встречку устроил 17-летний подросток в Красноярском крае

Ночные гонки с выездом на встречку устроил 17-летний подросток в Красноярском крае

14 Сентября 2022 г.
Полицейскому пришлось использовать табельное оружие
Новости Красноярска: В Красноярском крае капитану теплохода грозит до четырёх лет тюрьмы за покупку краснокнижных осетров

В Красноярском крае капитану теплохода грозит до четырёх лет тюрьмы за покупку краснокнижных осетров

14 Сентября 2022 г.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске высадили саженцы дубков, которые подарила местная пенсионерка

В Красноярске высадили саженцы дубков, которые подарила местная пенсионерка

14 Сентября 2022 г.
Спецы обещают бережно следить за деревьями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

В Барнауле кондуктор вытолкал дедушку из автобуса

13 Сентября 2022 г.
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru