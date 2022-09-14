Спасенная из огня кошка Мария Пална стала психологом пожарной части в Красноярске

Кошка Мария Пална стала настоящим талисманом и нештатным психологом для сотрудников красноярской второй пожарной части. Пушистую любимицу пожарные спасли из огня восемь лет назад. Трогательную историю рассказали в сообществе КОТ в социальной сети "ВКонтакте".

- После тушения пожара увидели в углу мокрую и напуганную кошку. Спросили у людей, кто хозяин животного, никто не откликнулся. Тогда мы решили забрать её к себе часть, - рассказывает пожарный Павел Петрикин.

С тех пор кошка, которую назвали Мария Пална, живет под присмотром пожарных. Она свободно передвигается по всей территории части и платит, пожарные заботятся о том, чтобы их любимица была сыта и здорова.

- Приносим ей вкусняшки из дома, - рассказывает пожарный Роман Звонарев. - Гладим её, разговариваем с ней. Утром приходим на смену, она приветствует.

У Марии Палны к пожарным настоящая любовь и безграничное доверие: она приносит и показывает им своих котят. Кстати, всех малышей пожарные пристраивают в добрые руки.

- Мария Пална - наш символ и нештатный психолог, можно так сказать. Погладить её, прибыв с пожара, это своего рода психологическая разгрузка, - уверен Павел Петрикин.

Фото:скриншот с видео КОТ/ВКонтакте