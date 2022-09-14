Авиапассажир из Томска решил привезти в Красноярск наркотики и попался полиции

Житель Томской области намеревался провезти в Красноярский край запрещенные вещества. 41-летнего мужчину сняли с авиарейса "Томск – Красноярск". Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, у задержанного было изъято масло каннабиса (гашишное масло).

"Томича задержали на входе в здание аэровокзала, он планировал улететь в Красноярский край. При проведении личного досмотра в чемодане задержанного было обнаружено запрещенное жидкое вещество общим весом 0,512 грамма, - сообщили журналисту Sibnovosti.ru в пресс-службе ведомства. - После проведения экспертизы, выяснилось, что это было наркотическое средство. Задержанный признался, что гашишное масло он изготовил самостоятельно и для собственного употребления".

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и хранение наркотических средств". Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Фото:©скриншот с видео УТ МВД России по СФО