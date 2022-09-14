Министр здравоохранения края Борис Немик рассказал о шестой волне COVID-19

В Красноярском крае ситуацию, связанную с заболеванием COVID-19, можно охарактеризовать, как сложную, но стабильную. Такое заявление сделал министр здравоохранения региона Борис Немик.

По его словам, темпы прироста заболеваемости на данный момент снижаются, однако уровни заболеваемости довольно-таки высокие.

Что касается шестой коронавирусной волны, то заболевание вызывает штамм Омикрон с разновидностями Кентавр. При этом данный штамм вызывает более легкие формы, чем в прошлые волны. Однако присутствуют и другие штаммы, но в небольшом количестве.

Также Борис Немик отметил, что в большей степени инфекция вызывает обострение тяжелых хронических заболеваний и в меньшей поражение легких.

На текущий момент в Красноярском крае развернуто 1219 коек в 20 инфекционных госпиталях. Загруженность коечного фонда – 80%. Также специалисты в случае необходимости смогут оперативно развернуть дополнительно 300 коек.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости