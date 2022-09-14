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Ночные гонки с выездом на встречку устроил 17-летний подросток в Красноярском крае

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Красноярск
11:00 14 Сентября 2022
в красноярском крае, гибдд, нарушение, пдд, правила дорожного движения, преступление, автомобиль
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В Красноярском крае 17-летний юноша устроил ночные гонки с сотрудниками ГИБДД после того, как они потребовали его остановить автомобиль за превышение скорости.

Несовершеннолетний, являющийся жителем села Сухобузимское, попытался скрыться от дорожных полицейских и совершал опасные маневры, в том числе выезжал на встречку.

Одному из стражей правопорядка пришлось использовать табельное оружие. Остановив автомобиль, подросток выскочил из машины и попытался сбежать, однако был задержан полицейскими.

После этого его доставили в отдел, куда вызвали его маму. В ее присутствии он прошел медосвидетельствование, которое показало, что он пьян – 0,55 мг/л.

Также стало известно о том, что автомобиль принадлежит несовершеннолетнему, но машину он не поставил на учет. Транспортное средство отправлено на спецстоянку. Подростку предстоит заплатить штрафов на общую сумму более 75 тыс рублей. Полицейские решают вопрос о привлечении его родителей к ответственности.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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