В Красноярском крае капитану теплохода грозит до четырёх лет тюрьмы за покупку краснокнижных осетров

Капитан-механик теплохода приобрёл краснокнижную рыбу в городе Игарка за 4 000 рублей и на него завели уголовное дело.

Во время рейда в акватории реки Енисей сотрудники транспортной полиции остановили грузовое судно, следовавшее из Игарки в Красноярск. На борту рейдовая группа обнаружила в морозильной камере две особи Сибирского осетра — особо ценного и охраняемого вида.

Капитан признался, что купил краснокнижную рыбу в Игарке за 4 тысячи рублей. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные и изъятые осетры обитали в естественной среде, и добыты нелегально. Ущерб водным биологическим ресурсам — 320 тыс. руб.

Предварительное расследование уголовного дела завершено. 40-летний капитан-механик обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщают в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

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