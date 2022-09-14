4 пропавших мужчин ищут спасатели в Красноярском крае

Жители Красноярского края с наступлением осеннего периода активно посещают леса для сбора дикоросов. Некоторые из них теряются в лесных массивах и на их поиски направляют спасателей.

Так, например, за минувшие сутки спасатели проводили поиски 37-летнего мужчины, который пропал в лесу Шушенского района. Найти его не удалось. В среду, 14 сентября, спасатели начали поиски 71-летнего мужчины, который ушел за грибами в лес, расположенный под Железногорском.

Добавим, что в Северо-Енисейском районе ведутся поиски двух 44-летних мужчин, сплавлявшихся на плоту по реке Чиримба. До сих пор их местонахождение неизвестно.

Фото: © Никита Алексеев