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В Томске задержали авиапассажира рейса Томск – Красноярск с наркотиками

Главная Общество
Красноярск
10:13 14 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, наркотики
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На входе в здание аэровокзала транспортные полицейские задержали авиапассажира рейса Томск – Красноярск с запрещённым веществом, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

У 41-летнего жителя Томской области в чемодане обнаружили и изъяли гашишное масло весом 0,512 грамма. Подозреваемый пояснил, что наркосодержащую жидкость он изготовил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, максимальное наказание по статье — до 3 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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