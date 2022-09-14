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Красноярские спортсмены выиграли чемпионат Сибири по керлингу

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Красноярск
10:00 14 Сентября 2022
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В Красноярске прошел чемпионат Сибири по керлингу среди смешанных пар. Медали были разыграны между 24 командами из шести сибирских регионов. Помимо красноярских спортсменов в турнире участвовали барнаульцы, кемеровчане, новосибирцы, томичи и иркутяне.

Победу на чемпионате Сибири по керлингу завоевала команда «Красноярский край-5» - Анастасия Косогор и Валентин Андреев. Второе место заняли иркутские спортсмены. Бронзовые медали достались красноярцам – Алине Кордовой и Владимиру Морозову.

По словам президента федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев отметил, что в этом году в соревнованиях участвовало рекордное число команд.

Также он поблагодарил все регионы за участие в турнире и заявил о том, что ему приятно видеть красноярцев среди медалистов.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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