Красноярские спортсмены выиграли чемпионат Сибири по керлингу

В Красноярске прошел чемпионат Сибири по керлингу среди смешанных пар. Медали были разыграны между 24 командами из шести сибирских регионов. Помимо красноярских спортсменов в турнире участвовали барнаульцы, кемеровчане, новосибирцы, томичи и иркутяне.

Победу на чемпионате Сибири по керлингу завоевала команда «Красноярский край-5» - Анастасия Косогор и Валентин Андреев. Второе место заняли иркутские спортсмены. Бронзовые медали достались красноярцам – Алине Кордовой и Владимиру Морозову.

По словам президента федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев отметил, что в этом году в соревнованиях участвовало рекордное число команд.

Также он поблагодарил все регионы за участие в турнире и заявил о том, что ему приятно видеть красноярцев среди медалистов.

Фото: © Минспорта Красноярского края