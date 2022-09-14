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Белый медведь Диксон из Красноярского края проявляет здоровский аппетит

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Красноярск
08:41 14 Сентября 2022
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Сотрудники Московского зоопарка сообщают, что несмотря на неблагоприятный прогноз от медиков по состоянию здоровья белого медведя Диксона он проявляет здоровский аппетит.

Как они пишут, такому аппетиту только позавидуешь.

Накануне, 13 сентября, мишка полакомился на ужине - овсяной кашей с мясом на бульоне, тушкой курицы и терпугом. Косолапый так наелся, что даже рыбу решил не доедать и отложил на будущее. А после Диксон с удовольствием облизывал свои лапы, тем самым он показывал свою удовлетворенность приемом пищи.

Напомним, что ранее медики сообщили, что белый медведь, которого подстрелили на севере Красноярского края может больше не встать на все четыре лапы.

Фото: © Скриншот Telegram-канал Светланы Акуловой

 

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