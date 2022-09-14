58-летний житель Норильска купил поддельный больничный и не ходил на работу 7 дней

В Красноярском крае полицейскими было завершено расследование в отношении 58-летнего жителя Норильска. Мужчина купил фиктивный больничный в интернете и использовал его, чтобы не ходить на работу.

Отметим, что все произошло весной прошлого года. Злоумышленник работал на одном из предприятий в качестве специалиста-гидротехника и на протяжении семи дней не появлялся на работе без уважительной причины.

Мужчина хотел избежать ответственности и тогда решил купить поддельный больничный лист за 3 490 рублей. Затем он отдал больничный в отдел кадров. Сотрудники отдела засомневались в его подлинности и обратились в полицию.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело и ему грозит до одного года лишения свободы. Добавим, что материалы уголовного дела были переданы в суд, который определит меру ответственности норильчанину.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости