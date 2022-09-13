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Самый протяженный пандус в Красноярске появится на набережной за ДК им. 1 Мая

Главная Общество
Красноярск
16:39 13 Сентября 2022
в красноярске, благоустройство, администрация, строительство
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В Красноярске уже на этой неделе стартуют работы по строительству нового пандуса на набережной, которая расположена за ДК им. 1 Мая. Планируется, что объект соединит обновленную набережную с улицей Парковой, сделав ее доступной для всех красноярцев. Пандус будет представлять собой сооружение на винтовых сваях, по которому смогут ездить люди на инвалидных колясках. 

В мэрии сообщили, что в связи с сильными перепадами высоты конструкция станет самой длиной в Красноярске. Общая длина пандуса будет около 300 м. 
Конструкция будет состоять из 4-х пролетов, что обеспечит безопасность для проезда и прохода уклонов. 

Самый протяженный пандус в Красноярске появится на набережной за ДК им. 1 Мая

Пандус будет расположен с северной стороны обновленной набережной левее центральной лестницы. Перила пандуса украсит светодиодная лента. Добавим, что работы завершат в ноябре. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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