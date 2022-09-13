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В Хакасии женщина зарезала возлюбленного

Главная Общество
Красноярск
16:45 13 Сентября 2022
общество, происшествия, хакасия, убийство
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10 сентября в следственные органы сообщили об обнаружении в квартире дома в Абакане тела 35-летнего мужчины.

Потерпевший и обвиняемая встречались нескольких месяцев. 10 сентября в вечернее время мужчина пришёл в квартиру к приятельнице. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт из-за ревности (женщина сообщила о намерении вернуться к бывшему). В какой-то момент злоумышленница взяла нож и нанесла мужчине удар в область шеи. Мужчина скончался.

В отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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