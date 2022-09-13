Выдающиеся студенты из Красноярска будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ Group

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ состоялось торжественное награждение участников стипендиальной программы. Поздравляли с победой в конкурсном отборе и вручили корпоративные подарки Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по работе с персоналом компании РУСАЛ, и Денис Гергелев, заместитель министра образования Красноярского края.



Стипендиальная программа «En+ Group/РУСАЛ» - это система материального поощрения талантливых и перспективных студентов. Кроме высокой академической успеваемости, претенденты должны иметь успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях.



Помимо традиционных для компании направлений, как энергетика и металлургия, в 2022 году стипендиальная программа была дополнена такими социально значимыми специальностями, как медицина и педагогика. Оценивали кандидатов эксперты из числа представителей компании. Им предстояло оценить и выбрать лучших из 561 заявки из 18 городов России.



Участники программы: студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов. В Красноярске учащиеся СФУ, КрасГМУ и КГПУ им. В.П.Астафьева приняли активное участие в конкурсе. В результате 44 студента стали победителями и будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ Group.



«Комплексное улучшение качества жизни в регионах и городах ответственности РУСАЛа – важная часть стратегии развития нашей компании. Среди ключевых направлений – экология, образование, поддержка и развитие спорта, культурные и градостроительные проекты. А тесное сотрудничество с вузами по поиску и подготовке лучших студентов, лучших кадров – основная часть нашей кадровой политики», – сказала заместитель генерального директора по работе с персоналом компании РУСАЛ, Наталья Альбрехт.



«Важное составляющее в том, что у компаний происходит поворот не только в отношении подготовки своих специалистов для нужд отрасли, но и в рамках социально-гуманитарного направления. Это видим мы здесь, на примере РУСАЛа, когда промышленная компания уделяет внимание подготовке педагогических и медицинских кадров на территории Красноярского края», – прокомментировал заместитель министра образования Красноярского края, Денис Гергелев.



Размер стипендии носит прогрессивный характер и зависит от двух факторов - уровня получаемого образования – высшее или среднее и курса обучения. Студенты вузов 2 курса будут получать 5000 рублей, 3 курса – 10 000 рублей, 4 курса – 15 000 рублей и так далее. Размер стипендии по средним специальным учебным заведениям начинается с 2500 рублей со второго курса с постепенным увеличением каждый год на 2500 рублей.

РУСАЛ активно реализует ряд программ, направленных на поддержку целеустремленных студентов или школьников – их профориентация и поддержка на всех этапах обучения выделена важной частью социальной политики основателем компании Олегом Дерипаска. РУСАЛ организовывает научные фестивали, проводит практики на предприятиях и экскурсии на производство. Активно развиваются партнёрские проекты с вузами. Кроме того, был открыт карьерно-развивающая интернет-платформа Univer для школьников, студентов, молодых и опытных специалистов, которые планируют связать свою жизнь с энергетикой и металлургией или уже работают в этих сферах. На интернет-портале можно пройти бесплатное онлайн обучение, узнать больше о металлургии и энергетике, подать заявки на гранты, а также поучаствовать в образовательных конкурсах и проектах компании.