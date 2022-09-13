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15 сентября Красноярскэнергосбыт разыграет первую партию ценных призов среди участников акции «Онлайн с плюсом!»

Главная Общество
Красноярск
16:41 13 Сентября 2022
соцсети, электроэнергия, компания, приз, розыгрыш
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15 сентября ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) проведет первый розыгрыш ценных призов среди участников акции «Онлайн с плюсом!». Розыгрыш состоится в официальном сообществе компании во «ВКонтакте» с 13:00 до 14:00. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны победители, которые получат LED-телевизор, робот-пылесос, чайник, power-bank и другие подарки.

Проверить, включен ли ваш лицевой счет в список претендентов, можно на сайте гарантирующего поставщика в разделе «Онлайн с плюсом!». Обращаем внимание, что в сентябрьском розыгрыше примут участие добросовестные клиенты-физические лица, которые зарегистрировались в акции и внесли платеж в полном объеме до 10 числа расчетного месяца через сайт/мобильное приложение Красноярскэнергосбыта или подписались на электронную квитанцию.

Напомним, что акция «Онлайн с плюсом!» направлена на популяризацию цифровых сервисов Красноярскэнергосбыта и проходит до 31 декабря. Ее участники, помимо возможности участвовать в ежемесячных розыгрышах, получают кешбэк с каждого онлайн-платежа и за подписку на электронную квитанцию. Более подробная информация, в том числе – правила, форма регистрации и перечень призов, доступна на сайте в специальном разделе

Срок проведения акции с 01.08.2022 по 25.12.2022г. Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://krsk-sbit.ru/akciya-onlajn-s-plyusom?utm_source=&glavnaya.

Реклама. ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

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