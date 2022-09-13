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В Красноярске две несовершеннолетние девушки умерли после празднования дня рождения

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Красноярск
16:27 13 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, гибель, подросток
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10 сентября в следственные органы сообщили об обнаружении в квартире дома (ул. Воронова) тел двух девушек 17-ти и 16-ти лет. Ещё одну 16-летнюю девушку доставлена в больницу с признаками отравления, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Установлено, что 10 сентября три несовершеннолетние, находились в квартире по случаю празднования дня рождения одной из погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Фото: © krk.sledcom.ru

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