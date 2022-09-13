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12 современных троллейбусов доставят в Красноярск до конца 2022 года

Главная Общество
Красноярск
16:22 13 Сентября 2022
в красноярске, транспорт, компания, пассажиры
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В Красноярске до конца текущего года поступят еще 12 троллейбусов. Поставкой данных транспортных средств займется «ПК Транспортные системы», которая выиграла соответствующий конкурс.

Как сообщают Gornovosti со ссылкой на компанию, в Красноярск планируют привезти низкопольные троллейбусы «Адмирал», у которых увеличен автономный ход.

Троллейбусы, которые соберут на Энгельсском заводе электротранспорта, планируют доставить в наш город в течение этого года.

Вместимости троллейбуса составит 85 человек. Также оно рассчитано на 33 сидящих места. Добавим, что в минувшем году компания привезла в Красноярск порядка 20 троллейбусов и 25 трамваев «Львенок».

Фото: © Никита Алексеев

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