Учёные Красноярского края могут получить до 21 млн рублей

Учёные получат гранты на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Российский научный фонд (РНФ) и Краевой фонд науки проводят два региональных конкурса. Научные группы могут выиграть грант до 21 млн рублей, сообщает пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Исследование должно быть направлено на решение задач социально-экономического развития региона в рамках направлений, поддерживаемых региональным правительством: рациональное природопользование, искусственный интеллект, новые материалы и физико-химические технологии, высокотехнологичная медицина, современные образовательные технологии и т.д. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Подать заявку необходимо до 10 октября.

Отметим, что благодаря региональным конкурсам РНФ финансовую поддержку уже получили 24 проекта учёных Красноярского края на сумму порядка 60 млн рублей.

Напомним, в краевом фонде науки подвели итоги четырёх грантовых конкурсов. Более 50 млн рублей получат региональные учёные на реализацию 87 проектов.

В этом году особенно актуальными стали исследования, связанные с импортозамещением. К примеру, проект учёных СибГУ им. М.Ф. Решетнёва позволит заменить импортное оборудование для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. ООО «Биомедицинский парк» предложило технологию экзопротезирования. Она сможет расширить диапазон реабилитации для пациентов с челюстно-лицевыми дефектами.

Кроме того, фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей. Воспитанник «Кванториума» Кирилл Бурс придумал систему ультрафиолетовой дезинфекции для общественного транспорта, которая работает с помощью длинноволнового ультрафиолета. Она включается автоматически с помощью датчика движения.

Фото: © красноярский краевой фонд науки