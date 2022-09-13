В Красноярском крае некоммерческие организации получат до 500 тысяч рублей на популяризацию предпринимательства

В Красноярском крае некоммерческие организации смогут получить финансовую поддержку на общественные инициативы, направленные на популяризацию предпринимательства (до 500 тысяч рублей — и не более 90 % от общего объёма затрат на реализацию мероприятия), пишут на сайте регионального правительства.

Что будет учитывать конкурсная комиссия? Актуальность и социальная значимость проекта, экономическая обоснованность сметы расходов, наличие у авторов проекта ресурсов для проведения мероприятия (помещение, собственные деньги и др.) и опыта реализации проектов, информационная открытость организации.

Заявки принимает агентство развития малого и среднего предпринимательства до 12 октября.

— С помощью гранта мы планируем поддержать мероприятия некоммерческих организаций, благодаря которым предпринимательская деятельность станет более привлекательной среди жителей, в том числе среди молодёжи, повысится уровень финансовой грамотности и т.д., — отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости