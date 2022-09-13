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Депутаты проверяют качество школьного питания

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Красноярск
15:05 13 Сентября 2022
школа, проверка, депутаты, питание
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Представители партии «Единая Россия» проверяют качество школьного питания в образовательных учреждениях Красноярского края.

Депутат Государственной думы ФС РФ Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для учеников красноярских школ. С партийным десантом он посетил гимназию №11 и лицей №6 на правом берегу Красноярска, совместно с родителями школьников, представителями управления образования и руководителями учреждений. Главные вопросы – как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, качество продуктов и насколько меню соответствует потребностям подрастающего поколения.

«Помимо реализации закона о бесплатном горячем питании для начальных классов, в городе Красноярске реализуется множество инициатив для улучшения питания школьников. В учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель. Безусловно, это общая заслуга и родителей, и руководства школ. Особенно важно, что питанию школьников уделяется большое внимание сейчас, когда некоторые дети не приучены к полноценному и сбалансированному рациону. Это отмечают и сами повара. Очень важен диалог родителей и педагогов в этом вопросе. Я знаю точно, что в некоторых школах проводятся опросы, на основе результатов которых корректируется меню».

Задачу – научить детей правильно питаться поставили перед собой и представители партии «Единая Россия» в Народной программе. В октябре по инициативе единороссов стартует акция «Здоровое питание в школе и дома» для школьников и родителей. Наградой участникам акции станет поездка в «Артек» и региональные лагеря на тематические смены.

Новые механизмы по решению проблем со школьным питанием разработали в Сосновоборске. С новой системой работы ознакомился депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Новиков. Парламентарий посетил сразу две городские школы, где проверил, как работает новый подрядчик, который оказывает услуги по питанию. В предыдущие годы к качеству школьного питания было много нареканий от родителей. В связи с этим городские власти решили пересмотреть систему закупок, провели большую работу, тип закупок сменили с аукционного на конкурсный. В 2022 году конкурс выиграла компания из республики Мордовия, опыт которой в сфере школьного питания более 10 лет, они оказывают услуги всем школам Сосновоборска.

«Проинспектировал две городские школы, в одной посмотрел завтрак, в другой - обед. Дети довольны, позитивные изменения отмечают родители в школьных чатах и личных обращениях. Порадовал подход и принципы компании, они предлагают детям цикличное меню из комплекса блюд. Готовят еду и школьникам, и учителям одинаково, в одном котле. Столы начинают накрывать за пять минут до перемены, в результате еда остается горячей», - рассказал депутат.

Позитивные изменения коснулись и помещения столовых. Благодаря органам местного самоуправления, внебюджетным источникам и средствам подрядчика во всех школьных столовых обновили мебель.

Напомним, первый Всероссийский форум по вопросам школьного питания состоялся в Саранске в 2021 году. Он оказался результативным: в нём очно приняло участие 20 регионов страны, было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Обсуждение ключевых вопросов, связанных с организацией питания детей, проходило на пленарном заседании, в рамках экспертных сессий и дискуссионных площадок. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку. Например, ко Всероссийской акции «Здоровое питание школьника» присоединилось около 7 тысяч школ из 72 субъектов.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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