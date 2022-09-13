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В Красноярске на фасаде дома появится портрет Василия Сурикова

Главная Общество
Красноярск
17:21 13 Сентября 2022
общество, красноярск, здание, портреты
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На торец дома по ул. Сурикова, 53 скоро появится изображение художника Василия Ивановича Сурикова, пишут на официальной странице администрации Центрального района в городе Красноярске социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, муралы уже появились на фасадах пятиэтажных зданий на ул. Павлова (изображения Михаила Решетнёва, Леонида Киренского, Михаила Годенко, Дмитрия Миндиашвили и Всеволода Крутовского). Изображения выполнены командой красноярских художников-граффитистов под руководством Алексея Шаргородского.

Проект «Галерея сибирской славы — мы красноярцы» был запущен в 2021 году. Тогда в городе появились на пустующих фасадах жилых домов и общественных строений портреты Дмитрия Хворостовского, Андрея Поздеева, Виктора Астафьева и Ивана Ярыгина.

Фото: © vk.com/centr_krsk

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