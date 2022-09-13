Красноярские спортсменки завоевали две медали на «Кубке Доброй Воли» по гребному слалому

Спортсменки из Красноярского края стали участницами международных состязаний по гребным видам спорта – «Кубок Доброй Воли». Соревнования проходили в российской столице.

Лучшие слаломисты России сошлись в борьбе за медали в новом олимпийском классе – экстремальном спуске на байдарках. Участниками «Кубка Доброй Воли» стали 680 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Турции, Казахстана, Таджикистана.

В байдарках-одиночках красноярка Полина Мухгалеева завоевала золото, серебро заработала еще одна красноярка Анастасия Козырева.

Фото: © Минспорта Красноярского края