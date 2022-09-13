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Семейной паре из Владимирской области грозит до 5 лет тюрьмы за продажу несуществующих щенков

Главная Общество
Красноярск
16:50 13 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, россия, мошенники
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В Красноярске осудят 29-летнюю девушку и 30-летнего мужчину из Владимирской области, продававшие несуществующих щенков, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С августа по октябрь 2020 года, ранее судимая за мошенничество семейная пара размещала объявление в интернете о продаже щенков йоркширского терьера. Их продавали за 8 тыс. руб. На самом же деле щенков не существовало, а злоумышленники брали картинки из интернета и ставили их в объявления, выдавая за настоящих животных. Когда на объявление откликались, женщина отправляла им видео и фотографии животных, выдавая за своих. Семейная пара просила переводить предоплату за животных, покупатели соглашались. После того, как они получали на карту деньги, переставали выходить на связь.

Полицейские установили причастность злоумышленников к совершению 5 хищений денег обманом. Среди потерпевших оказались жители Красноярского, Краснодарского и Алтайского края и г. Кемерово. Ущерб потерпевшим — около 25 тыс. руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением утверждены прокуратурой и будут направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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