Отопительный сезон в Красноярске стартует 19 сентября

Тепло в квартирах жителей Красноярска начнет появляться только на следующей неделе. Дело в том, что отопительный сезон в городе стартует со следующего понедельника, 19 сентября.

Данной информацией поделился в своих соцсетях депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. По словам парламентария, решение о начале отопительного сезона власти Красноярска приняли после того, как они получили прогноз от метеорологов.

Отметим, что несмотря на подачу отопления, не все красноярцы получат тепло 19 сентября. Дело в том, что на заполнение сетей необходимо время и изначально отопление включат в образовательных учреждениях, детсадах и больницах.

Если в вашем доме не будет отопления, то необходимо обратиться в свою УК.