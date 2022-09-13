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Отопительный сезон в Красноярске стартует 19 сентября

Главная Общество
Красноярск
14:22 13 Сентября 2022
в красноярске, красноярск, тепло, квартиры, теплоснабжение
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Тепло в квартирах жителей Красноярска начнет появляться только на следующей неделе. Дело в том, что отопительный сезон в городе стартует со следующего понедельника, 19 сентября.

Данной информацией поделился в своих соцсетях депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. По словам парламентария, решение о начале отопительного сезона власти Красноярска приняли после того, как они получили прогноз от метеорологов.

Отметим, что несмотря на подачу отопления, не все красноярцы получат тепло 19 сентября. Дело в том, что на заполнение сетей необходимо время и изначально отопление включат в образовательных учреждениях, детсадах и больницах.

Если в вашем доме не будет отопления, то необходимо обратиться в свою УК.

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