В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

В краевой службе занятости внедрили систему контроля за начислением социальных выплат. Сервис позволяет оперативно обмениваться данными с партнёрами на рынке труда. Обеспечено взаимодействие с государственными внебюджетными фондами, управлением социальной защиты и т.д., пишут на сайте правительства Красноярского края.

Программа снизит получение пособий обманом. При выявлении таких ситуаций информацию будут передавать в правоохранительные органы.

Например, в Манском районе мужчина не сообщил о трудоустройстве во время получения пособия по безработице. Он признал вину и вернул незаконно полученные выплаты.

К основным случаям получения пособия по безработице обманным путём относятся: сокрытие факта занятости при получении пособия по безработице, предоставление трудовой книжки с поддельными записями, документов, оправдывающих неявку в установленный срок на прохождение очередной перерегистрации; сокрытие назначения пенсии, обучение по очной форме в учебных заведениях и другие обстоятельства, влияющие на возможность получения пособия по безработице.

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