13 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

Главная Общество
Красноярск
16:04 13 Сентября 2022
контроль, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

В краевой службе занятости внедрили систему контроля за начислением социальных выплат. Сервис позволяет оперативно обмениваться данными с партнёрами на рынке труда. Обеспечено взаимодействие с государственными внебюджетными фондами, управлением социальной защиты и т.д., пишут на сайте правительства Красноярского края.

Программа снизит получение пособий обманом. При выявлении таких ситуаций информацию будут передавать в правоохранительные органы.

Например, в Манском районе мужчина не сообщил о трудоустройстве во время получения пособия по безработице. Он признал вину и вернул незаконно полученные выплаты.

К основным случаям получения пособия по безработице обманным путём относятся: сокрытие факта занятости при получении пособия по безработице, предоставление трудовой книжки с поддельными записями, документов, оправдывающих неявку в установленный срок на прохождение очередной перерегистрации; сокрытие назначения пенсии, обучение по очной форме в учебных заведениях и другие обстоятельства, влияющие на возможность получения пособия по безработице.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

13 Сентября 2022 г.
Дубовую аллею городу подарила красноярская пенсионерка
Новости Красноярска: Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

13 Сентября 2022 г.
Нарушителем оказался 50-летний мужчина
Новости Красноярска: В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

13 Сентября 2022 г.
В отношении водителя возбудили административное производство
Новости Красноярска: Депутаты проверяют качество школьного питания

Депутаты проверяют качество школьного питания

13 Сентября 2022 г.
Депутат Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для учеников красноярских школ
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

13 Сентября 2022 г.
Выйти из тайги женщине помогли полицейские
Новости Красноярска: 15 сентября в Ачинске включат отопление

15 сентября в Ачинске включат отопление

13 Сентября 2022 г.
Отопительный сезон в Красноярске стартует 19 сентября
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

8 Сентября 2022 г.
Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска
Новости Красноярска: До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

До 18 сентября в Красноярске будет подписано постановление о начале отопительного сезона

9 Сентября 2022 г.
Срок с 15 до 18 сентября для начала подачи тепла обозначил и.о. мэра Красноярска
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru