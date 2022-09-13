В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

Накануне в Красноярске, 12 сентября, около 23 часов на улице Высотной водитель «скорой помощи» при повороте на улицу Крупскую наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД сообщили, что к моменту приезда сотрудников ДПС, пострадавший покинул место автопроисшествия. Также стало известно о том, что в отношении водителя «скорой» завели административное производство за то, что проехал на «красный». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Sibnovosti писали о том, что три человека пострадали во время столкновения «скорой» с двумя автомобилями в Красноярске.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости