13 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

Главная Общество
Красноярск
15:50 13 Сентября 2022
автомобиль, нарушения, нарушение, полиция, гибдд, в красноярске, транспорт, водитель
версия для печати Ico_print

В Красноярске дорожными полицейскими два раза за неделю был привлечен к ответственности водитель. 50-летний мужчина осуществлял незаконную перевозку пассажиров.

Так, в последний день августа на улице Глинки инспекторами ГИБДД был остановлен микроавтобус Hyundai. При проверке блюстители закона выяснили, что водитель совершает перевозку пассажиров по маршруту Красноярск-Бородино без разрешительных документов.

В отношении автомобилиста составили административный материал, а транспортное средство поместили на спецстоянку.

Уже восьмого сентября дорожными полицейскими был остановлен микроавтобус Toyota, за рулем которого находился тот же водитель. Мужчина перевозил семь пассажиров по маршруту Красноярск-Зеленогорск. В результате правоохранители составили еще один административный материал и поместили микроавтобус на спецстоянку.

50-летнему водителю грозит штраф на общую сумму 5000 рублей и конфискация автомобилей. С начала текущего года сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Красноярска 118 случаев незаконной перевозки пассажиров.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

13 Сентября 2022 г.
Программа снизит получение пособий обманом
Новости Красноярска: В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

13 Сентября 2022 г.
Дубовую аллею городу подарила красноярская пенсионерка
Новости Красноярска: В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

13 Сентября 2022 г.
В отношении водителя возбудили административное производство
Новости Красноярска: Депутаты проверяют качество школьного питания

Депутаты проверяют качество школьного питания

13 Сентября 2022 г.
Депутат Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для учеников красноярских школ
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

13 Сентября 2022 г.
Выйти из тайги женщине помогли полицейские
Новости Красноярска: 15 сентября в Ачинске включат отопление

15 сентября в Ачинске включат отопление

13 Сентября 2022 г.
Отопительный сезон в Красноярске стартует 19 сентября
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru