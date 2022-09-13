Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

В Красноярске дорожными полицейскими два раза за неделю был привлечен к ответственности водитель. 50-летний мужчина осуществлял незаконную перевозку пассажиров.

Так, в последний день августа на улице Глинки инспекторами ГИБДД был остановлен микроавтобус Hyundai. При проверке блюстители закона выяснили, что водитель совершает перевозку пассажиров по маршруту Красноярск-Бородино без разрешительных документов.

В отношении автомобилиста составили административный материал, а транспортное средство поместили на спецстоянку.

Уже восьмого сентября дорожными полицейскими был остановлен микроавтобус Toyota, за рулем которого находился тот же водитель. Мужчина перевозил семь пассажиров по маршруту Красноярск-Зеленогорск. В результате правоохранители составили еще один административный материал и поместили микроавтобус на спецстоянку.

50-летнему водителю грозит штраф на общую сумму 5000 рублей и конфискация автомобилей. С начала текущего года сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Красноярска 118 случаев незаконной перевозки пассажиров.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости