Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

В Красноярском крае благодаря сотрудникам полиции 42-летняя жительница Иланского смогла выйти из тайги. Женщина отправилась в лес за грибами, но в какой-то момент заблудилась и проходила всю ночь по тайге.

Отметим, что заблудившаяся женщина, у которой был с собой мобильник, позвонил в единую диспетчерскую службу. В свою очередь, оператор сообщил в полицию о потерявшейся в тайге жительницы Иланского.

Правоохранители позвонили женщине и попросили оставаться на месте, а также разжечь костер для отпугивания диких животных, и чтобы согреться. В результате к утру грибница смогла выйти из тайги вместе с полицейскими. Женщина оказалась полностью здорова.

Фото: © Никита Алексеев