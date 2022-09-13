В Красноярске на Вильского появится современный пешеходный мост

В Красноярске сейчас во всю ведутся работы по замене старого пешеходного моста, который пролегает через ручей Серебряный в районе улицы Елены Стасовой, 15 и Вильского, 6 «а».

Вместо деревянного моста там появится современное металлическое мостовое сооружение. В августе подрядчик начал работы по установке бетонных балок и обустройству пешеходного прохода между ними.

Сейчас специалисты начинают монтировать перильные ограждения, затем они будут благоустраивать подходы к переправе. Ремонтные работы будут длиться до конца сентября. Для безопасности движение пешеходов по мосту ограничено.

Добавим, что изначально мост был установлен строителями при строительстве дома в мкрн. Временное сооружение предназначалось для производственного процесса, однако после окончания строительных работ мост перестали обслуживать.

В какой-то момент он начал разрушаться и его признали аварийным. Из-за того, что мост пользовался популярностью среди местных жителей, бесхозное сооружение взяли в муниципальную собственность и приняли решение о его восстановлении.

Фото: © Администрация г. Красноярска