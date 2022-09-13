13 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский театр кукол вышел в финал театральной премии имени С.Ф. Железкина

Главная Общество
Красноярск
13:33 13 Сентября 2022
общество, красноярск, театры, финал, премия
версия для печати Ico_print

Красноярский театр кукол вошёл в состав финалистов конкурса на соискание премии имени С.Ф. Железкина (г. Мытищи).

Премьера прошлого творческого сезона «Мой дом»/3+ стала одним из трёх претендентов на победу в номинации «Лучший кукольный спектакль для детей». Режиссёр-постановщик — Екатерина Ложкина-Белевич (Санкт-Петербург).

На конкурс было подано более 20 заявок от театральных коллективов России и ближнего зарубежья. В шорт-лист финалистов вошли театры из Рыбинска, Красноярска, Калуги, Кольчугино, Махачкалы, Оренбурга, Кургана, Мытищ и Переславля-Залесского.

Оценивать спектакли будет жюри. Председатель жюри — Бориса Голдовского, заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, художественный руководитель «Московского театра кукол». Лучшие работы определят в трёх номинациях: «Лучший кукольный спектакль для взрослых», «Лучший кукольный спектакль для детей» и «Лучший любительский спектакль».

Показы пройдут с 13 по 16 сентября. Вручение премии состоится 17 сентября.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © Александра Крафт

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

13 Сентября 2022 г.
Программа снизит получение пособий обманом
Новости Красноярска: В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

13 Сентября 2022 г.
Дубовую аллею городу подарила красноярская пенсионерка
Новости Красноярска: Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

13 Сентября 2022 г.
Нарушителем оказался 50-летний мужчина
Новости Красноярска: В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

13 Сентября 2022 г.
В отношении водителя возбудили административное производство
Новости Красноярска: Депутаты проверяют качество школьного питания

Депутаты проверяют качество школьного питания

13 Сентября 2022 г.
Депутат Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для учеников красноярских школ
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

13 Сентября 2022 г.
Выйти из тайги женщине помогли полицейские
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru