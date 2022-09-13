Красноярский театр кукол вышел в финал театральной премии имени С.Ф. Железкина

Красноярский театр кукол вошёл в состав финалистов конкурса на соискание премии имени С.Ф. Железкина (г. Мытищи).

Премьера прошлого творческого сезона «Мой дом»/3+ стала одним из трёх претендентов на победу в номинации «Лучший кукольный спектакль для детей». Режиссёр-постановщик — Екатерина Ложкина-Белевич (Санкт-Петербург).

На конкурс было подано более 20 заявок от театральных коллективов России и ближнего зарубежья. В шорт-лист финалистов вошли театры из Рыбинска, Красноярска, Калуги, Кольчугино, Махачкалы, Оренбурга, Кургана, Мытищ и Переславля-Залесского.

Оценивать спектакли будет жюри. Председатель жюри — Бориса Голдовского, заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, художественный руководитель «Московского театра кукол». Лучшие работы определят в трёх номинациях: «Лучший кукольный спектакль для взрослых», «Лучший кукольный спектакль для детей» и «Лучший любительский спектакль».

Показы пройдут с 13 по 16 сентября. Вручение премии состоится 17 сентября.

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © Александра Крафт