Красноярск занял 13-ю строчку в рейтинге по озеленению среди крупных городов России

Красноярск оказался одним из последних городов России по озеленению. Рейтинг был составлен «Роскосмосом» вместе с компанией «ТерраТех».

Как пишет «КП-Красноярск», в основу исследования были включены снимки, сделанные прямо из космоса. Экспертами была выполнена визуализация городских зон, при этом они опирались на правила градостроительства.

Согласно установленным нормам, в мегаполисах на одного жителя должно быть не менее 10 кв. м. зеленых зон и не менее 6 кв. м. в жилых районах.

В результате Красноярск занял 13-ю строчку из 16 возможных, опередив Санкт-Петербург, Омск и Краснодар.

Лидером рейтинга стала Пермь, на второй позиции – Екатеринбург, на третьем месте оказалась Уфа.

Фото: © Никита Алексеев