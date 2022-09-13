Пресс-конференция «Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи» пройдет в пресс-центре МКР Медиа ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13 сентября в 12:00 (+6 GMT) часов в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая V Всероссийскому театральному фестивалю «Сотоварищи».

Фестиваль пройдёт с 20 по 25 сентября в городе Таре Омской области и будет посвящен памяти Почетного гражданина города Тара и Омской области, народного артиста СССР Михаила Ульянова и празднованию 20-летия Северного драматического театра им. М. А. Ульянова. В пресс-конференции примут участие: - директор Северного драматического театра им. М. А. Ульянова Анджей Неупокоев; - главный режиссер Константин Рехтин; - председатель благотворительного фонда «Народный артист СССР», дочь М. А. Ульянова Елена Ульянова.