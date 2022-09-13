4 медали международного турнира выиграли борцы из Красноярска

Спортсмены из Красноярского края удачно выступили на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Турнир состоялся в Новосибирске.

Участниками состязаний стали атлеты из России, Беларуси, Ирана и Кыргызстана. В результате красноярские борцы выиграли четыре медали – золотую, серебряную и две бронзовые.

Золото турнира забрал красноярец Гаврил Анжиганов, выступающий в весе до 63 кг. Никита Мельников в весе до 97 кг стал серебряным призером. Бронзовые медали взяли Тимур Абубакиров и Артем Сагалаков.

Фото: © Минспорта Красноярского края