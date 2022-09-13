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Перевозки контейнеров на КрасЖД выросли на 6,7% в январе-августе

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Красноярск
10:33 13 Сентября 2022
перевозки, железные дороги, поезда, транспорт, груз
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В январе-августе 2022 года на Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 162,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) – это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 47,1 тыс. ДФЭ (+32,7%), в экспортном – 114,9 тыс. ДФЭ (-1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–августе составило 127,3 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 138 тонн грузов).

При этом рост отмечен по следующим номенклатурам:

  • цветные металлы – 12,7 тыс. ДФЭ (+9%);
  • остальные и сборные грузы – 8,7 тыс. (+6,6%);
  • химикаты и сода – 8,2 тыс. (+3%);
  • лом черных металлов – 2,4 тыс. (+4%);
  • строительные грузы – 689 ДФЭ (+7%);
  • зерно – 501 ДФЭ (+54%).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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