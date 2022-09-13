13 сентября
Красноярск
погода +12 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске с 13 сентября изменится схема движения автобусов №8 и №99

Главная Общество
Красноярск
13:20 13 Сентября 2022
маршруты, маршрутки, движение, автобус, администрация, в красноярске
версия для печати Ico_print

В Красноярске во вторник, 13 сентября, уже вечером два автобусных маршрута №8 и №99 будут ездить по измененной схеме. Причина – проведение ремонта на теплосетях по улице Светлогорская.

На время ремонтных работ из маршрута №8 временно будут исключены остановки - «Детская поликлиника», «Первый микрорайон», «ул. Водопьянова», «Светлогорский переулок», «Хутор», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова.

В Красноярске с 13 сентября изменится схема движения автобусов №8 и №99

Автобусы маршрута №99 перестанут останавливаться на следующих остановках - «Первый микрорайон» (ул. Водопьянова), «ул. Водопьянова», «пер. Светлогорский», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова. При этом добавятся ост. «Первый микрорайон» (ул. 9 Мая) и «Детская поликлиника».

На период ремонтных работ для этих маршрутов организуют временные остановки на улице Урванцева: в районе дома №17 «а» и в районе дома №30 «а».

Добавим, что изменения вступят в силу 13 сентября с 20 часов и продлятся до 26 сентября 20 часов.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

В Красноярском крае цифровой сервис будет контролировать начисление соцвыплат

13 Сентября 2022 г.
Программа снизит получение пособий обманом
Новости Красноярска: В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

13 Сентября 2022 г.
Дубовую аллею городу подарила красноярская пенсионерка
Новости Красноярска: Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

Водителя Toyota дважды за неделю привлекли к ответственности за незаконную перевозку пассажиров

13 Сентября 2022 г.
Нарушителем оказался 50-летний мужчина
Новости Красноярска: В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

В Красноярске водитель «скорой» проехал на красный и сбил пешехода

13 Сентября 2022 г.
В отношении водителя возбудили административное производство
Новости Красноярска: Депутаты проверяют качество школьного питания

Депутаты проверяют качество школьного питания

13 Сентября 2022 г.
Депутат Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для учеников красноярских школ
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

Жительница Красноярского края ушла за грибами и всю ночь бродила по тайге

13 Сентября 2022 г.
Выйти из тайги женщине помогли полицейские
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

Кандидат в мэры Красноярска защищал доклад про Новосибирск

8 Сентября 2022 г.
Доклад ему готовил помощник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru