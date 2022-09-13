В Красноярске с 13 сентября изменится схема движения автобусов №8 и №99

В Красноярске во вторник, 13 сентября, уже вечером два автобусных маршрута №8 и №99 будут ездить по измененной схеме. Причина – проведение ремонта на теплосетях по улице Светлогорская.

На время ремонтных работ из маршрута №8 временно будут исключены остановки - «Детская поликлиника», «Первый микрорайон», «ул. Водопьянова», «Светлогорский переулок», «Хутор», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова.

Автобусы маршрута №99 перестанут останавливаться на следующих остановках - «Первый микрорайон» (ул. Водопьянова), «ул. Водопьянова», «пер. Светлогорский», а также «ул. Урванцева» в направлении ул. Водопьянова. При этом добавятся ост. «Первый микрорайон» (ул. 9 Мая) и «Детская поликлиника».

На период ремонтных работ для этих маршрутов организуют временные остановки на улице Урванцева: в районе дома №17 «а» и в районе дома №30 «а».

Добавим, что изменения вступят в силу 13 сентября с 20 часов и продлятся до 26 сентября 20 часов.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости