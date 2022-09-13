В Красноярском крае конюх похитил и продал 26 лошадей для покупки рысистой кобылы

В Красноярском крае сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть кражу 26 лошадей, включая двух жеребят. О хищении животных полицейским рассказал руководитель одного из сельхозпредприятий в Курагинском районе.

Правоохранители выяснили, что причастным к пропаже лошадей оказался конюх, который занимался выпасом лошадей. Было установлено, что два года назад подозреваемый отделил лошадь из табуна и затем продал человеку, который вывез ее в другой регион.

После этого с лета 2020 года по весну прошлого года злоумышленник похитил 26 лошадей. Общая сумма ущерба – свыше 560 тысяч рублей. На вырученные средства он купил русскую рысистую кобылу. Блюстители закона изъяли лошадь.

В отношении 42-летнего подозреваемого завели уголовное дело по ст. «Присвоение или растрата».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости