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Более 19,5 тысяч жителей Красноярского края за неделю заболели ОРВИ

Главная Общество
Красноярск
09:54 13 Сентября 2022
в красноярском крае, жители, роспотребнадзор, болезнь
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В Красноярском крае с наступлением сентября увеличилось число случаев заболеваний ОРВИ. На минувшей неделе более 19,5 тысячам жителей региона был поставлен диагноз ОРВИ. Такой информацией поделился руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Согласно официальной статистике, почти 70% заболевших являются взрослых. Также стало известно, что циркуляция вирусов гриппа в Красноярском крае в настоящий момент не зарегистрирована.

На сегодняшний день вакцинировало уже 115 тыс жителей региона, в том числе 25 тыс несовершеннолетних.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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