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В Красноярске зампредседателя правительства побывал на строительной площадке детсада в мкр. Медицинский городок

Главная Общество
Красноярск
13:03 13 Сентября 2022
красноярск, строительство, общество, детсад
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В мкр. Медицинский городок заместитель председателя правительства красноярского края побывал на стройплощадке детского сада.

В Красноярске зампредседателя правительства побывал на строительной площадке детсада в мкр. Медицинский городок

Сейчас на объекте выполнены работы по устройству котлована, забивке свай, гидроизоляции и утеплению фундамента, сообщает пресс-служба министерства образования Красноярского края.

До конца года планируется начать возводить стены. Завершат строительство к августу 2023 года.

Отметим, что детский сад рассчитан на 300 воспитанников. Он строится по типовому проекту. В здании будут помещения для 12 групп: 4 группы для детей от 1,5 до 3 лет и 8 – для детей от 3 до 7 лет. На втором этаже будет музыкальный и спортивный залы. В цокольном этаже — прачечная и другие технические помещения.

Аналогичные детсады расположены на ул. 78 Добровольческой Бригады, 27 и на ул. Норильская, 60. Такой же садик строится и в Академгородке.

​На территории дошкольного учреждения будут располагаться детские площадки с теневыми навесами, МАФы. Кроме этого, благоустроят территорию и смонтируют освещение.

Также будут построены подъездные пути. К проектированию дороги (более 900 метров) уже приступили. Проект должен быть готов к февралю.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края

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