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90 жителей Таймыра переедут из аварийного жилья в 2022 году

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Красноярск
11:35 13 Сентября 2022
жилье, дома, строительство, правительство, в красноярском крае
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Власти Красноярского края продолжают реализацию программы по переезду населения региона из ветхого жилья. Программа является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

В региональном правительстве отметили, что в этом году в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе по программе из аварийного жилья переедут 90 человек. Местные жители переселятся из села Караул и поселка Носок в новые дома.

Для того, чтобы люди переехали в новые дома, в населенных пунктах ведутся строительные работы по возведению девяти одноэтажных многоквартирных домов – два дома в с. Караул и семь домов в пос. Носок.

В жилых домах будут по три или четыре квартиры, площадь которых составит от 42 до 90 кв. м. Жилые объекты возводятся с учетом непростых климатических особенностей данной территории. Также были выработаны технологии доставки стройматериалов в труднодоступные районы.

Благодаря уникальным конструктивным особенностям стройматериалов на фундамент будет оказываться минимальная нагрузка. Это позволяет не применять сложную спецтехнику для строительства и большое число специалистов.

Дома из трехслойных сип панелей с утеплителем подключат к центральному теплоснабжению от автономных котельных и к электроснабжению от локальных дизельных электростанций.

До 2025 года на Таймыре из нескольких населенных пунктов будут расселены свыше 400 местных жителей, который на данный момент живут в аварийных домах. Планируется ликвидация 5,2 тыс кв. м. ветхого жилья.

Фото: © Минстрой Красноярского края

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