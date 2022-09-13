В Красноярском крае формируют кадровый резерв Арктической зоны

Агентство труда и занятости населения Красноярского края формирует кадровый резерв Арктической зоны.

По прогнозам, в ближайшие 7 лет в Арктике потребуется 22 тысячи сотрудников для работы на инвестпроектах, рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края. Служба занятости формирует резерв квалифицированных специалистов исходя из потребностей работодателей.

Для включения в резерв необходимо заполнить анкету.

Вопросами кадрового обеспечения Арктической зоны занимается Минвостокразвития России, например, работодателей, ведущих хозяйственную деятельность на территории Арктической зоны, приглашают ответить на вопросы о профессиональном составе и перспективной кадровой потребности организации. Опрос проводится до 16 сентября. Заполнить анкету можно здесь.

Для развития кадрового потенциала Арктической зоны Минвостокразвития России инициировало и программу по привлечению высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в системе государственного и муниципального управления. Заявку на участие можно подать до 30 сентября.

Напомним, в списке самых важных профессий находятся водители различных категорий, машинисты (крана, насосных установок, экскаватора), слесари различного профиля: по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, проведению аварийно-восстановительных работ и другие, мастера по ремонту промышленного оборудования, а также электрогазосварщики.

Топ самых важных профессий для инвестпроектов в Арктике был составлен на основе опроса работодателей, который проводился совместно с органами местного самоуправления.

Фото: © РИА новости / Алексей Сухоруков