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Для красноярского камерного оркестра купили контрабас ХIX века

Главная Общество
Красноярск
09:50 13 Сентября 2022
общество, красноярск, культура, покупки
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Контрабас ХIX века, приобретённый для камерного оркестра, изготовлен неизвестным немецким мастером в г. Дрезден, сообщают в официальной группе администрации города Красноярска социальной сети «ВКонтакте».

Для приобретения инструмента в качестве эксперта привлекли Григория Кротенко — одного из лучших контрабасистов страны, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Он принял участие в двух концертах юбилейного XX фестиваля «Азия-Сибирь-Европа», в том числе исполнил одно из сочинений на этом контрабасе.

Кротенко оценил инструмент, как максимально соответствующий требованиям к профессиональным инструментам.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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