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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
08:50 13 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, воздух
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 5 по 11 сентября, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 41 звонок. Передвижная эколаборатория выезжала 3 раза. Как сообщается на сайте правительства региона, экомобилем отобрано 21 проба атмосферного воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено более 64 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ — 0,09 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по формальдегиду, оксиду и диокстиду азота, сероводороду и аммиаку.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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