Кампус СФУ ждут перемены: возле «пирамиды» вскоре появиться «Зелёная станция»

Кампус одного из самых крупных университетов Красноярска и края претерпит обновление.

Как пишет пресс-служба СФУ, под коворкинг «Зелёная станция» переоборудуют знаменитый КПП, который остался в наследство от Универсиады-2019. Университету этот КПП больше не нужен и теперь из него сделают коворкинг для обсуждения и реализации "зелёных" решений.

Также в коворкинге Greenstation запустят «Лаборатории строительной экологии и энергоэффективности» - они будут исследовать практическое внедрение элементов «зеленой» среды и технологий ресурсо- и энергоэффективности на кампусе СФУ.

Также, «Зеленая станция» будет работать в формате образовательно-просветительской площадки для проведения открытых научных событий и лекториев.

В долгосрочной перспективе планируется, что коворкинг будет выполнять роль туристско-информационного центра, в котором предоставят информацию о местных туристических и экопроектах учёных СФУ.

Фото: @t.me/SibFUofficial