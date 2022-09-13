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Кампус СФУ ждут перемены: возле «пирамиды» вскоре появиться «Зелёная станция»

Главная Общество
Красноярск
08:17 13 Сентября 2022
университет, студенты, в красноярском крае, красноярск, общество, природа, экология, универсиада
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Кампус одного из самых крупных университетов Красноярска и края претерпит обновление.

Как пишет пресс-служба СФУ, под коворкинг «Зелёная станция» переоборудуют знаменитый КПП, который остался в наследство от Универсиады-2019. Университету этот КПП больше не нужен и теперь из него сделают коворкинг для обсуждения и реализации "зелёных" решений. 

Кампус СФУ ждут перемены: возле «пирамиды» вскоре появиться «Зелёная станция»

Также в коворкинге Greenstation запустят «Лаборатории строительной экологии и энергоэффективности» - они будут исследовать практическое внедрение элементов «зеленой» среды и технологий ресурсо- и энергоэффективности на кампусе СФУ.

Кампус СФУ ждут перемены: возле «пирамиды» вскоре появиться «Зелёная станция»

Также, «Зеленая станция» будет работать в формате образовательно-просветительской площадки для проведения открытых научных событий и лекториев. 

В долгосрочной перспективе планируется, что коворкинг будет выполнять роль туристско-информационного центра, в котором предоставят информацию о местных туристических и экопроектах учёных СФУ.

Фото: @t.me/SibFUofficial

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